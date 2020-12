Covid-19

As autoridades alemãs contabilizaram um recorde de 33.777 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, depois de já na quinta-feira terem registado um novo máximo diário com 30.400 casos positivos, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

A mesma fonte indica que nas últimas 24 horas morreram 813 pessoas.

Os novos contágios comunicados hoje incluem os 3.500 contágios de quarta-feira em Baden-Wurttemberg e que foram transmitidos com atraso pelo estado federal.