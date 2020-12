Actualidade

Uma parceria europeia de universidades e empresas desenvolveu "uma solução inovadora que permite popularizar os sistemas de construção modular híbrida, um tipo de construção versátil que oferece o melhor de dois mundos - é uma construção rápida e económica, segura e amiga do ambiente", afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Além da Universidade de Coimbra, participam no projeto "INNO3DJOINTS - Innovative 3D Joints for Robust and Economic Hybrid Tubular Construction", que está em fase de conclusão, as universidades Técnica de Delft (Holanda) e de Nápoles 'Federico II' (Itália), e quatro empresas - as portuguesas Ferpinta e Fametal, a francesa CTICM e a espanhola Condesa.