Actualidade

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou-se hoje "profundamente preocupado" com a aplicação da legislação de 'lesa-majestade' na Tailândia a pelo menos 35 manifestantes, incluindo um menor de 16 anos.

Esta lei "acarreta penas que variam entre três e 15 anos de prisão", alertou uma porta-voz do Alto Comissariado, Ravina Shamdasani.

"Estamos particularmente preocupados com um manifestante de 16 anos apresentado ontem [na quinta-feira] pela polícia a um tribunal de menores com um pedido de detenção", disse Shamdasani, referindo, no entanto, que o tribunal recusou o pedido de prisão.