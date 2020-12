Actualidade

O número de sociedades agrícolas mais do que duplicou entre 2009 e 2019, passando de 6.700 para 14.500 mil, e emprega 77% da mão de obra regular, segundo os resultados do Recenseamento Agrícola 2019 (RA2019) do INE.

"A empresarialização da agricultura cresceu, com a duplicação em dez anos do número de sociedades agrícolas, que ganharam importância na estrutura produtiva", afirma o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A grande maioria das explorações agrícolas é gerida por produtores singulares (95%), mas o número de sociedades agrícolas em atividade aumentou 114%, passando de 6.700 em 2009 para 14.500.