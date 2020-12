Covid-19

Um total de 51 pessoas, entre funcionários e residentes, de um lar em Cabeção, no concelho de Mora (Évora), está infetado com o SARS-CoV-2, revelou hoje o presidente do município, que reclama "mais apoio" de "algumas entidades".

"Não estão a ter o apoio que devem ter da parte de algumas entidades. É preciso mais apoio", reivindicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Mora, Luís Simão.

Afiançando que não consegue "falar com ninguém da Saúde Pública - é para esquecer" -, o autarca indicou que "nenhuma entidade disse o que quer que seja ao Lar" da Associação de Cabeção de Solidariedade aos Trabalhadores Idosos (ASCTI), onde existe o surto de covid-19.