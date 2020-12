Covid-19

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) reconheceu hoje que as restrições para conter a pandemia de covid-19 vão ter um "impacto significativo" na procura pela região no Natal, mas sobretudo na passagem de ano.

"Não há estimativas em concreto, mas sabemos que haverá um impacto significativo", afirmou João Fernandes, considerando que o agravamento das medidas de restrição que o Governo impôs na quinta-feira para a passagem de ano vão impedir "alguma atividade esperada" num quadro mais permissivo.

O presidente da RTA lamentou que a situação epidemiológica "menos gravosa" do Algarve, comparativamente com outras regiões do país, não fosse tida em conta pelo Governo quando, na quinta-feira, agravou as restrições para a passagem de ano, impondo as 23:00 como horário limite para o recolhimento domiciliário no dia 31 e limitando até às 13:00 a circulação na via pública nos dias 01, 02 e 03 de janeiro.