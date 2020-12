Actualidade

O ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, justificou hoje a escolha do novo diretor do Serviço de Estrangeiros Fronteiras (SEF) pela sua qualificação para cumprir a separação de funções prevista no programa do Governo.

O tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel, como diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem "as condições ideais" para "liderar um trabalho que irá sendo desenvolvido ao longo do ano de 2021, como está no programa de Governo, de separação das funções policiais e das funções administrativas do SEF", afirmou Eduardo Cabrita.