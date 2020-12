Actualidade

Um incêndio no bairro informal de Masiphumelele, na Cidade do Cabo, desalojou cerca de 4.000 pessoas, destruindo pelo menos mil barracas, disse hoje fonte da autoridade municipal local.

O município vai declarar o estado de calamidade local nas próximas 72 horas, adiantou o edil da Cidade do Cabo, Dan Plato, em declarações aos jornalistas no local, apelando à intervenção do Governo nacional.

Segundo o município, "há casas suficientes afetadas que justificam esse tipo de intervenção", salientando a impossibilidade de a autarquia "fornecer 'kits' de incêndio e inundação aos moradores fora dos desastres declarados por decisão do Governo central".