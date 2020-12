Actualidade

O treinador Ricardo Soares afirmou hoje que um Gil Vicente "excelente" pode criar dificuldades ao Benfica, no domingo, e conquistar pontos no encontro relativo à 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico reconheceu que a formação 'encarnada', segunda classificada, com 21 pontos, tem "muita competência" e "jogadores de grande nível", mas vincou que a sua equipa, 12.ª colocada, com nove, tem "muita vontade" de "conquistar pontos", algo, a seu ver, possível se os seus pupilos estiverem a um nível "excelente" e o adversário viver "um dia menos bom".

"O Benfica é o nosso próximo jogo. Nesse sentido, a nossa ambição é claramente a de conquistar pontos, sabendo que é extremamente difícil pela qualidade do adversário. Se o Benfica não estiver num dia bom e estivermos num dia excelente, o Benfica vai ter dificuldades", disse, na conferência de antevisão ao desafio, marcado para as 17:30, no Estádio Cidade de Barcelos.