Afeganistão

Pelo menos 11 pessoas morreram e 20 outras ficaram feridas hoje numa explosão perto do local onde estavam reunidas na província de Ghazni (leste), indicou uma fonte da administração local.

"Um triciclo com explosivos foi detonado numa concentração no distrito de Gilan, na província de Ghazni (...). Onze pessoas morreram e 20 ficaram feridas", declarou Waheedullah Jumazada, porta-voz do governador da província, precisando que se encontram crianças entre os feridos.

Tariq Arian, o porta-voz do Ministério do Interior, por seu turno, deu um balanço de 15 mortos e 20 feridos, adiantando que o triciclo estava estacionado perto de uma casa onde as pessoas se reuniram para assistir à leitura do Alcorão.