Actualidade

O Banco de Portugal manteve inalterada a contribuição adicional da banca para o Fundo de Resolução e a normal para o Fundo de Garantia de Depósitos em 2021, segundo duas instruções publicadas no Boletim Oficial hoje divulgado.

"A taxa base a vigorar em 2021 para a determinação das contribuições periódicas adicionais para o Fundo de Resolução é de 0,060%", pode ler-se na instrução hoje publicada, que entra em vigor em janeiro e mantém inalterado o valor de 2020.

De acordo com a instrução, a taxa foi aplicada depois de "ouvida a Comissão Diretiva do Fundo de Resolução e a Associação Portuguesa de Bancos, enquanto associação que em Portugal representa as instituições participantes no Fundo de Resolução que, no seu conjunto, detêm maior volume de depósitos".