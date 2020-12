5G

O processo de migração da televisão digital terrestre (TDT), essencial para o desenvolvimento do 5G, "decorreu com enorme sucesso", terminou hoje e "decorreu com enorme sucesso", divulgou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

A migração dos emissores que constituem a rede de TDT, que emitem na faixa dos 700 MHz, terminou hoje, com a alteração do emissor do Pico Arco da Calheta, na Madeia.

"No total, mudaram de frequência 243 emissores, num processo que decorreu com enorme sucesso e que exigiu uma enorme mobilização de recursos da Anacom", refere o regulador, em comunicado sobre o balanço da migração.