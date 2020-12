Actualidade

O programa de formação "Emprego + Digital" apresentado hoje pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP) terá um financiamento público de 6,3 milhões de euros e abrangerá 25 mil trabalhadores, segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"O investimento público envolvido neste programa que abrangerá cerca de 25 mil pessoas é de 6,3 milhões de euros", disse Ana Mendes Godinho na cerimónia de apresentação do programa, que decorreu 'online' nas plataformas da CIP e na página do Governo no Twitter e que contou ainda com a presença do ministro de Estado, Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Em causa está um programa de formação de competências digitais concebido pela CIP em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e com a Estrutura de Missão Portugal Digital (EMPD), sendo implementado pela rede associativa da CIP.