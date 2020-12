Actualidade

O treinador do Farense, Sérgio Vieira, prometeu hoje uma equipa "atrevida e ambiciosa" para lutar pelos três pontos na deslocação de sábado ao terreno do Sporting, líder da I Liga de futebol, em jogo da 10.ª jornada.

"Os jogadores preparam-se muito, mas o confronto com as forças do adversário é que vai ditar as nossas dinâmicas. Nós temos planeado sermos atrevidos e ambiciosos na luta pelos três pontos. Se vamos conseguir, em termos de controlo de jogo, ter esse processo otimizado, são as circunstâncias do jogo que vão dizer", disse o técnico, em conferência de imprensa.

Recordando que a equipa já mostrou capacidade de lutar de igual para igual nos jogos frente ao Benfica e ao Sporting de Braga, apesar de ter somado duas derrotas nesses encontros, o treinador dos algarvios ressalvou que a ambição vai ser a mesma.