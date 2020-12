Covid-19

Um em cada cinco reclusos em prisões estaduais ou federais dos Estados Unidos foram infetados com covid-19, quatro vezes mais do que a população em geral, e 1.700 morreram, segundo com dados recolhidos pela Associated Press.

Segundo o estudo, realizado em conjunto com a organização não governamental Marshall Project, que estuda a justiça criminal norte-americana, em alguns estados, mais de metade dos prisioneiros foram infetados com SARS CoV-2.

Em dez meses de pandemia, e numa altura em que os norte-americanos começam a ser inoculados com a vacina contra a covid-19, pelo menos 275 mil reclusos foram infetados tendo-se registado 1.700 óbitos entre a população prisional.