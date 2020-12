Actualidade

O treinador do Nacional, Luís Freire, advertiu hoje que será necessário um "foco acima da média" para obter um resultado positivo no estádio do FC Porto, no domingo, em jogo da 10.ª jornada da I Liga.

O Nacional vem de uma sequência de duas derrotas, com o Portimonense (1-0) e o Santa Clara (3-1), que significou também a primeira derrota caseira, mas Luís Freire desvalorizou esse fator.

"Esse jogo já foi há 14 dias. Tivemos muito tempo para reagir a essa derrota. Queríamos reagir com jogos, que é sempre mais fácil. Mas fomo-nos reagrupando. As derrotas servem, principalmente, para aprendermos com elas e evoluirmos e percebermos, dentro daquilo que é o nosso jogo, o que podemos melhorar. Há sempre momentos que não nos vão correr bem", afirmou.