Actualidade

As explorações certificadas para produção em modo biológico mais do que triplicaram entre 2009 e 2019, para cerca de 3.900, revelam os primeiros resultados do Recenseamento Agrícola de 2019 (RA2019) do Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Foram recenseadas cerca de 3,9 mil explorações certificadas para a produção em modo biológico (+210% que em 2009), um terço das quais em Trás-os-Montes", indica o documento publicado hoje.

A área em produção biológica era em 2019 de 211 mil hectares, dos quais 69% pastagens permanentes e 9% prados temporários e culturas forrageiras destinadas à produção pecuária biológica.