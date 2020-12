Actualidade

O Turismo Centro Portugal está a apostar no turismo espiritual e religioso e, no âmbito dessa estratégia, assinou hoje um protocolo de cooperação com oito municípios para a dinamização do caminho de Santiago Via Portugal Nascente.

"Dentro da nossa estratégia, e tendo em conta a diversidade turística do Centro de Portugal, acrescentámos em 2020 um novo vetor para a próxima década: o turismo espiritual e o turismo religioso. Os Caminhos de Santiago representam já uma fatia importante do número de peregrinos", afirmou o presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado.

Este responsável falava em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, onde se deslocou para assinar um protocolo de cooperação entre o Turismo Centro Portugal e os municípios de Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Celorico da Beira, Guarda e Trancoso, que tem como objetivo a certificação e a dinamização da Via Portugal Nascente, no troço que une Vila Velha de Ródão a Celorico da Beira.