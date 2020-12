Actualidade

O presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), Eduardo Vítor Rodrigues, admitiu hoje que o concurso para o transporte rodoviário na região, que vai substituir as atuais concessões, só deve ficar fechado no último trimestre de 2021.

"Infelizmente, como se sabe os concursos tem muitas etapas e burocracias e, portanto, antevemos que só no último trimestre de 2021 é que se venha a concretizar a contratualização. Isto segundo os prazos legais, porque não podemos a eles fugir", afirmou o também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, em declarações à margem da inauguração das novas instalações da AMP.

O autarca adiantou que, neste momento, o concurso "está nas mãos do júri", que está a analisar reclamações.