Covid-19

O Governo brasileiro exigirá a partir do dia 30 de dezembro que os cidadãos nacionais e estrangeiros que desembarquem em qualquer aeroporto do país apresentem exame a comprovar que não estão infetados pela covid-19.

A exigência consta de um decreto publicado hoje no Diário Oficial da União e acrescenta o Brasil, com várias semanas de atraso, à lista de países que pedem aos viajantes um resultado negativo no teste de covid-19.

O decreto estabelece que o viajante deve comprovar que não está infetado através de exame do tipo RT-PCR, que é realizado em laboratório e é considerado referência para detetar a doença.