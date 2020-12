Covid-19

A agência de notação financeira Moody's disse hoje que a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de limitar os dividendos a distribuir pela banca até setembro de 2021 é positiva para o crédito, porque ajuda à capitalização do setor.

"A decisão do BCE de limitar o pagamento de dividendos é positiva para o crédito porque ajuda a proteger a capitalização dos bancos", de acordo com um relatório do Serviço a Investidores da Moody's publicado hoje.

No documento, a agência de notação financeira espera que "a postura do BCE, que é mais restrita que a do Banco de Inglaterra, será seguida pelos supervisores nacionais para os bancos menos significativos que o BCE não supervisiona diretamente".