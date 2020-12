Actualidade

A associação das organizações de produtores da pesca do cerco defendeu hoje que os portugueses vão ter, em 2021, menos pescado fresco proveniente das águas nacionais, em consequência das possibilidades de captura determinadas por Bruxelas.

"Como consequência direta destas reduções e da aceitação das mesmas, os portugueses vão ter em 2021 menos pescado fresco das nossas águas à sua disposição capturado pela nossa frota, que será naturalmente substituído por pescado vindo de outras águas, capturado por frotas industriais bem mais destruidoras e desrespeitadoras de boas práticas ambientais do que as nossas frotas costeiras", apontou, em comunicado, a Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOP Cerco).

Para a associação é assim "difícil" encontrar motivos de contentamento para Portugal, decorrentes do último Conselho Europeu das Pescas.