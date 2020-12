Actualidade

Redação, 18 dez 2020 (Lusa) -- O EUIPO (Gabinete da União Europeia para a Propriedade Intelectual) anunciou o lançamento de um fundo de subvenções de 20 milhões de euros para ajudar pequenas e médias empresas "a aceder e beneficiar dos seus direitos de propriedade intelectual".

Em comunicado, a agência da União Europeia (UE) referiu que "as pequenas e médias empresas (PME europeias) são vitais para a economia europeia, gerando 67% do emprego total e representando 99% do tecido empresarial da UE".

De acordo com uma investigação da entidade, "embora apenas 9% das PME da UE sejam titulares de direitos de PI [propriedade intelectual], as que têm PI registada apresentam uma receita por trabalhador que é quase um terço superior à das PME sem PI registada".