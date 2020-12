Actualidade

O Tribunal da Relação rejeitou hoje o recurso do Ministério Público (MP) para que António Joaquim cumprisse prisão preventiva, após ter sido condenado a 25 anos de prisão pelo mesmo tribunal pelo homicídio do triatleta Luís Grilo.

No julgamento de primeira instância, no tribunal de Loures, o oficial de justiça e ex-amante da mulher de Luís Grilo, Rosa Grilo, tinha sido absolvido de homicídio e profanação de cadáver e condenado apenas a dois anos pena suspensa por detenção de arma proibida, mas em setembro o Tribunal da Relação de Lisboa reverteu a decisão e condenou António Joaquim a 25 anos de prisão, ficando o arguido em liberdade a aguardar o recurso que apresentou no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

No mesmo julgamento, o tribunal de Loures condenou Rosa Grilo também a 25 anos de cadeia pelo homicídio do marido, profanação de cadáver e detenção de arma proibida.