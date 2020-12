Actualidade

Os acionistas da EDP vão reunir-se em assembleia-geral, a decorrer através de meios telemáticos, em 19 de janeiro para eleger os membros do Conselho de Administração Executivo para o triénio 2021-2023.

"Convoco todos os acionistas da EDP - Energias de Portugal [...] para a assembleia-geral extraordinária, a realizar exclusivamente por meios telemáticos, no dia 19 de janeiro de 2021, às 10:00", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em cima da mesa vai estar a eleição do Conselho de Administração Executivo (CAE) para o mandato 2021-2023.