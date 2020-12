Actualidade

As autoridades federais suíças decidiram hoje retirar Portugal da lista de países de risco elevado, que obrigava os emigrantes portugueses que passassem o fim do ano na terra de origem a cumprir no regresso uma quarentena de 10 dias.

"Graças ao esforço de todos os portugueses, pela primeira vez, a Suíça atualiza uma lista em menos de uma semana", referiu Samuel Soares, na página "Emigrar para a Suíça", na rede social Facebook, que administra.

Além de administrador da página na plataforma digital, Samuel Soares lançou no início deste mês a petição 'online', que recolheu mais de 13 mil assinaturas, que procurava travar a quarentena obrigatória para todos quantos regressassem à Suíça de Portugal.