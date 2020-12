Covid-19

O Reino Unido registou 28.507 novos de covid-19 casos nas últimas 24 horas, o valor mais alto desde meados de novembro, e 489 mortes, divulgou o Ministério da Saúde britânico, confirmando um agravamento da pandemia no país.

Na quinta-feira tinham sido notificadas 532 mortes e 35.383 novos casos no total do Reino Unido, embora este número tenha sido inflacionado de forma excecional por 11 mil casos que não tinham sido notificados nos dias anteriores no País de Gales.

Na atualização semanal, o governo indicou que índice de transmissibilidade efetivo (Rt) no Reino Unido voltou a subir e que estará atualmente entre 1,1 e 1,2.