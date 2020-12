Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) anunciou hoje a aprovação do Programa de Garantia do Compacto Lusófono, que disponibiliza garantias financeiras de 400 milhões de euros para investimentos nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

"O conselho de diretores do BAD aprovou na quarta-feira o Compacto com uma exposição máxima de até 400 milhões de euros, oferecendo um grande impulso às iniciativas de desenvolvimento de negócios para o portefólio não soberano do banco nos países membros de língua portuguesa", lê-se numa nota enviada hoje à Lusa.

O programa de investimentos será aplicado entre 2021 e 2025, permitindo "a diversificação e o crescimento do conjunto de operações não soberanas a médio e longo prazo", acrescenta-se na nota, explicando que esta iniciativa é vocacionada para impulsionar a iniciativa dos privados e não o investimento público.