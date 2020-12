Covid-19

A Espanha registou hoje 11.815 novos casos de covid-19, elevando para 1.797.236 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias espanholas também contabilizaram mais 149 mortes desde quinta-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 48.926.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a aumentar desde há uma semana, havendo hoje 214 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais sete do que na quinta-feira), sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Baleares (338), Madrid (277), Comunidade Valenciana (272) e País Basco (255).