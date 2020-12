Actualidade

O euro baixou hoje em relação ao dólar, depois de ter estado no nível mais elevado desde abril de 2018.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2240 dólares, quando na quinta-feira ao final da tarde negociava a 1,2264 dólares.

As negociações para um acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido após o 'Brexit' não registaram avanços e também não foram divulgados progressos nas conversações que decorrem no Congresso dos Estados Unidos para um novo pacote que ajude a economia a recuperar da crise causada pela pandemia, dois assuntos que o mercado tem seguido com atenção.