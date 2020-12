Actualidade

O Governo convocou os sindicatos dos trabalhadores da Administração Pública para duas reuniões em 04 e 06 de janeiro, nas quais serão negociados aumentos salariais para o próximo ano.

"O Governo, através do secretário de Estado da Administração Pública, [José Couto], convocou hoje as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da Administração Pública, para as reuniões de negociação dos aumentos salariais para 2021, nos dias 04 e 06 de janeiro", anunciou, em comunicado, o executivo.

No documento, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública notou que, apesar do impacto da pandemia de covid-19 e do consequente esforço orçamental, o Governo quis proceder a um novo aumento dos salários da Administração Pública.