Covid-19

Os utentes que integrem os grupos prioritários para a primeira fase de vacinação contra a covid-19 e não forem chamados devem contactar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), esclareceu hoje a ministra da Saúde.

A informação foi dada por Marta Temido numa audição conjunta da comissão parlamentar de Saúde com a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, na qual deixou a garantia de que o ministério da Saúde está a reforçar os meios de contacto do SNS.

"O sistema vai contactar as pessoas que, pela condição de idade e comorbilidades, sejam elegíveis para a vacinação. Sabemos que não vamos conseguir alcançar todos. Quem não for contactado, poderá contactar o SNS, essa é sempre uma possibilidade", adiantou a ministra que, confrontada pela deputada Ana Rita Bessa, do CDS, admitiu também já ter tido "dificuldades" no contacto com o centro de saúde.