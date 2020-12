Actualidade

A Infraestruturas de Portugal revelou hoje que o incêndio que deflagrou na antiga estação da Boavista, para o qual há um pedido de classificação, provocou "danos importantes" nas estruturas interiores do piso térreo e o desabamento do telhado central.

"Na sequência do incêndio ocorrido na madrugada de 11 de dezembro e após visita ao local, constatou-se que tinham ardido as estruturas de suporte do telhado central, o que provocou o seu desabamento, existindo igualmente danos importantes nas estruturas interiores do piso térreo", assinala a empresa proprietária do imóvel, em resposta à Lusa.

A Infraestruturas de Portugal (IP), que apresentou uma queixa-crime contra desconhecido na sequência deste incêndio, realça, contudo, que a Estação da Boavista foi desativada na década de 1990, tendo depois funcionado no Edifício de Passageiros (EP) uma agência bancária até 2007.