5G

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, criticou hoje, no parlamento, a Anacom, por falta de atenção ao "cumprimento das obrigações de cobertura territorial", que diz não ter sido contemplado no leilão de 5G.

Numa audição na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, o governante defendeu que a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) não teve em conta a estratégia aprovada pelo Governo no início do ano.

O "tema da cobertura é crítico e o Governo aprovou no início deste ano uma estratégia", recordou, indicando "duas exigências fundamentais", que passam por "concluir a cobertura em 4G" e assegurar que há boas condições de infraestruturas em locais como cidades, infraestruturas mais importantes, centros empresarias empresas, entre outros.