Covid-19

Um inquérito conduzido pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) junto das sociedades desportivas aponta para um impacto negativo da pandemia de covid-19 que pode atingir os 362 milhões de euros, anunciou hoje a entidade liderada por Pedro Proença.

"Os resultados comprovam que há um forte impacto, tanto a nível de receitas como de gastos, uma vez que, comparativamente à época 2018/19, registaram-se perdas de 100% na bilhética, 80% em quotas associativas, 70% em receitas de merchandising e ainda uma quebra de 15% nas receitas da atividade comercial", realçou em comunicado a Liga de clubes.

O inquérito realizado junto das 34 sociedades desportivas que compõem o quadro do futebol profissional luso visou aferir os impactos reais da pandemia sobre as receitas e gastos do primeiro trimestre da época 2020/21, chegando a números "preocupantes", vincou a Liga.