Actualidade

O Portimonense e o Famalicão empataram hoje 0-0, em jogo de abertura da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Portimão.

As duas equipas procuravam regressar às vitórias no campeonato. O Portimonense perdeu na última ronda com o Vitória de Guimarães, enquanto o Famalicão vinha de um empate frente ao Sporting, mas nenhuma das equipas conseguiu chegar ao golo.

Com este empate, o Portimonense está no 16.º lugar da I Liga, com oito pontos, enquanto o Famalicão é oitavo, com 11.