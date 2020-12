Actualidade

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho criticou hoje a postura de "passa-culpas" que considera que caracteriza o atual Governo, assim como os casos "lamentáveis de fuga às responsabilidades" e de "ausência de humildade".

"Chega a ser chocante ver responsáveis políticos e governantes a cederem ao autoelogio e ao desafio arrogante, quando não ao puro passa-culpas, em vez de assumirem responsabilidades, tanto por fracassos, como por verdadeiros escândalos que afetam a reputação externa do país e abalam a confiança dos cidadãos nas suas instituições", considerou Pedro Passos Coelhos.

O ex-governante e ex-líder do PSD discursava hoje no encerramento da conferência "Globalização em português: Revoluções e continuidades africanas", em Lisboa, no âmbito das comemorações dos 150 anos do nascimento do empresário Alfredo da Silva, fundador do Grupo CUF (Companhia União Fabril).