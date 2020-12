Presidenciais

A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes aumenta a vantagem sobre o candidato do Chega, André Ventura, nas intenções de voto para as presidenciais, num estudo da Eurosondagem em que Marcelo Rebelo de Sousa lidera com 62,5%.

Na sondagem, para o Porto Canal e o semanário Sol, Marcelo recua 0,6 pontos percentuais relativamente ao estudo de novembro, mas vence à primeira volta com 62,5%.

Ana Gomes, que estava empatada com Ventura no estudo da Eurosondagem realizado há um mês, regista a maior subida do estudo, 3,2 pontos percentuais, e conta agora com 13,3%, ocupando isolada o segundo lugar na corrida a Belém.