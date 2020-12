Actualidade

A pluralidade de opiniões e experiências "positivas", mas não isentas de "bocas" e preconceitos, marcam a experiência feminina nos esports em Portugal, segundo contaram à Lusa várias profissionais do setor.

Com uma comunidade pequena mas "exigente" no país, o setor fica, em Portugal, longe dos documentados casos de abuso, assédio e outros tipos de violência 'online' que 'atormentam' o mercado a nível global.

Ainda assim, as mais de 10 profissionais do setor ouvidas pela Lusa lembram vários episódios de "bocas" relacionadas com preconceitos de género, quando a presença de mulheres entre equipas profissionais ainda é escassa.