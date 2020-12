Actualidade

Estojos, ementas para hotéis ou máscaras de proteção individual com certificação nacional e europeia são alguns dos materiais produzidos na Escola Oficina de Vila Nova de Gaia, um projeto social que já inspirou o reino de Omã.

A Escola Oficina, que nasceu em 2015 no empreendimento de habitação social do Balteiro, freguesia de Vilar de Andorinho, é um projeto social promovido pela empresa municipal Gaiurb - Urbanismo e Habitação, em parceria com a câmara de Vila Nova de Gaia e com a Escola Artística e Profissional Árvore.

"O principal desígnio é criar pontes para o emprego através da capacitação e do desenvolvimento de novas tarefas profissionais, mas sempre com a perspetiva da sustentabilidade ambiental e financeira", descreve à agência Lusa o presidente da Gaiurb, António Castro.