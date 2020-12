RCA

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, está hoje a visitar o destacamento militar português na República Centro-Africana (RCA), que efetua uma das missões nacionais externas consideradas mais complexas no plano da segurança.

João Gomes Cravinho está acompanhado pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, numa visita em que inicialmente estava prevista a presença também do primeiro-ministro, António Costa.

António Costa teve de cancelar a sua deslocação na quinta-feira, por se encontrar em isolamento profilático preventivo da covid-19, em Lisboa, na sequência do caso positivo do presidente francês, Emmanuel Macron, com quem o chefe do Governo português esteve na quarta-feira em Paris.