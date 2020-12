Actualidade

O Benfica é a segunda equipa que melhor futebol joga em Portugal, defendeu hoje o treinador dos 'encarnados', Jorge Jesus, no Seixal, sustentando-se na posição ocupada pela sua equipa na classificação da I Liga.

O técnico abordou o momento de forma das 'águias' no lançamento da partida de domingo, no reduto do Gil Vicente, e desvalorizou as "opiniões" que referem que a sua equipa é, entre os candidatos ao título, aquela que menos entusiasma os adeptos.