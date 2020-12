Moçalmbique/Ataques

O comendador Nazim Ahmad, ligado à Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, entidade com projetos na província moçambicana de Cabo Delgado, considera que existe "um risco" de a violência na região se alastrar pelo país.

Em declarações à Lusa por mail, o representante diplomático do Imamat Ismaili junto da República Portuguesa disse que "o problema de Cabo Delgado tem características muito específicas, enquadradas naquela região, em concreto", mas, ainda assim, "o alastrar do problema [pelo país] deve ser um risco a ter em conta na análise do mesmo".

Nazim Ahmad foi a primeira de quatro personalidades ouvidas nas duas últimas semanas na Comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas sobre a cooperação de Portugal com Moçambique e a situação de violência na província moçambicana de Cabo Delgado.