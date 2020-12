Actualidade

Miguel Duarte Nascimento bateu hoje o recorde nacional dos 50 metros livres, que já lhe pertencia, ao cumprir a distância em 22,16 segundos, no primeiro dia do Open de natação do Jamor.

Na sessão da manhã, Nascimento melhorou em um centésimo a marca que já lhe pertencia, e que tinha estabelecido em 05 de abril de 2019, em Coimbra.

O resultado permite-lhe garantir mínimos para o Campeonato da Europa, ainda que fique a 15 centésimos de mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, não melhorando o registo na sessão da tarde (22,20).