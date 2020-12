Covid-19

O México registou 627 mortos e 12.129 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram no sábado as autoridades de saúde.

O país contabiliza agora um total de 1.313.675 casos e 117.876 mortes por covid-19 desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.675.362 mortos resultantes de mais de 75,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).