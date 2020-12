Actualidade

O chefe do Governo de Macau prometeu hoje reforçar em 2021 a defesa da soberania chinesa e a luta contra forças externas, bem como o lançamento de novas medidas socioeconómicas para combater a crise.

No dia em que o território assinalou 21 anos do regresso de Macau à administração chinesa, Ho Iat Seng começou por garantir "novas realizações (...), implementar políticas financeiras proativas e medidas e respostas oportunas e eficazes, promover a recuperação económica, apoiar com precisão as pequenas e médias empresas, garantir emprego para os residentes" e "intensificar os esforços para promover a diversificação adequada da economia que ainda carece de novas realizações e progressos".

O governante justificou as medidas de resposta após um ano marcado pelo impacto da pandemia do novo coronavírus e "face às conjunturas internas e externas, que ainda são complexas e mutáveis".