Covid-19

A Alemanha registou 22.771 novos contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e 409 mortes relacionadas com a doença, de acordo com os últimos dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Aos domingos e segundas-feiras os números são geralmente mais baixos do que nos outros dias da semana porque nem todos os gabinetes de saúde comunicam os dados ao RKI.

Desde o início da pandemia, registaram-se 1.494.009 casos confirmados de covid-19 na Alemanha, cerca de 1.097.400 casos superaram a doença e foram registadas 26.049 mortes.