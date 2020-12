Etiópia

O conflito no Tigray, norte da Etiópia, está a "evoluir para uma guerrilha", que se prolongará "por muitos anos", porque "é impossível aniquilar um movimento de insurgência enquanto ele for apoiado pela população", consideram especialistas contactados pela Lusa.

"O que assistimos agora no Tigray é a uma evolução da guerra convencional para um conflito de guerrilha. Aniquilar um movimento de insurgência é praticamente impossível, enquanto ele for apoiado pela população e os tigray apoiam a liderança da Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF, na sigla em inglês) e as suas forças", afirmou à Lusa Kjetil Tronvoll, professor no departamento de Ciência Política e Relações Internacionais na Bjorknes University College, Noruega, investigador que há décadas estuda e acompanha a Etiópia, com vários títulos publicados sobre o país.

William Davison, analista principal para a Etiópia do International Crisis Group (ICG), reconhece também que "há muitos avanços e vitórias significativas das forças federais [desde o início dos combates no passado dia 4 de novembro], rápido controlo das cidades principais no Tigray e fuga do governo regional, mas a liderança tigray continua a combater, tem ainda algum tipo de forças sob o seu comando e pode ter o apoio muito significativo da população".