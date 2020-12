Etiópia

O Prémio Nobel da Paz entregue ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, constitui um "enorme embaraço para o Comité Norueguês do Nobel" e "um dano importante para a reputação" do prémio, considerou à Lusa um investigador norueguês.

"O Nobel da Paz entregue a Abiy constitui um enorme embaraço para o Comité do Nobel [norueguês, que decide o Nobel da Paz. Os restantes cinco Nobel são concedidos por instituições suecas], sem dúvida. Constitui um dano importante para a reputação do prémio que ele tenha sido atribuído no ano passado a um líder de uma guerra, ainda por cima, acusado de crimes de guerra generalizados, de crimes contra a humanidade e mesmo de genocídio, como alertaram já organizações não governamentais como o Genocide Watch, e a conselheira especial das Nações Unidas para a Prevenção de Genocídios [Pramila Patten]. Isto é embaraçoso para o Comité do Nobel", considerou em declarações à Lusa Kjetil Tronvoll, professor no departamento de Ciência Política e Relações Internacionais na Bjorknes University College, na Noruega.

Ana Gomes, antiga eurodeputada e candidata à Presidência da República, considera, ao contrário, que "Abiy merece crédito por ter aberto a Etiópia como nunca" e que "o Nobel foi-lhe dado como incentivo a prosseguir nesse caminho de democratização". Ana Gomes visitou a Etiópia em fevereiro de 2019 e diz que, desta vez, a terceira em que esteve no país, encontrou "a população feliz por ter uma abertura como nunca".