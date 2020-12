Covid-19

A Rússia registou quase 29.000 novos casos de covid-19 no último dia, o número mais alto em duas semanas, informou hoje o centro operacional de combate ao novo coronavírus russo.

As autoridades sanitárias identificaram hoje 28.948 novos contágios no último dia nas 85 regiões do país.

Isto representa um novo máximo desde 6 de dezembro, quando as infeções ultrapassaram a barreira dos 29.000.